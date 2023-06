Anton Lang: „Die SPÖ wird sich wieder aufrichten“

„Krone“: Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, warum waren Sie gestern auf Tauchstation?

Anton Lang: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war emotional gar nicht in der Lage, das alles so klar zu erfassen, was da auf mich eingebrochen ist. Es hat mich schon sehr getroffen, wie man in der Partei in den letzten Wochen in den sozialen Medien teilweise miteinander umgegangen ist - aber dieser peinliche Fehler hat alles übertroffen. Ich bin jetzt 37 Jahre lang in der Politik - aber dieser Montag war wirklich der Tiefpunkt in meinem politischen Leben.