Rapids Angst vor dem nächsten Bauchfleck

Nach vier Pflichtspielen weiter ungeschlagen, dabei bereits das dritte Mal „zu null“ gespielt. Doch Rapid steht nach der torlosen Darbietung gegen Debrecen erstmals in dieser Saison mit dem Rücken zur Wand, muss im Rückspiel liefern, um nach dem Vaduz-Desaster im Vorjahr nicht den nächsten Bauchfleck auf europäischer Bühne abzuliefern. „Wichtig wird sein, nächste Woche in puncto Physis und Zweikampfverhalten genauso dagegenzuhalten. Wir müssen dann aber die sich bietenden Möglichkeiten besser fertig spielen“, sprach Roman Kerschbaum das offensiv größte Defizit der ersten 90 Minuten dieses Duells an.