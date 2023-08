Bibiana Zeller mit Trauerfeier verabschiedet

Zeller habe Wien, habe Österreich abgebildet „von Kottan über den Helden- bis zum Domplatz“, erinnerte der frühere Rathauspolitiker an die Rollenvielfalt der Darstellerin, die mit ihrer Verkörperung von Ilse Kottan in der TV-Kultserie „Kottan ermittelt“ den Durchbruch schaffte und im Theater u.a. Ende der 1980er-Jahre als Frau Liebig in Thomas Bernhards „Heldenplatz“ in der Regie von Claus Peymann am Burgtheater oder als Jedermanns Mutter 2005 und 2006 bei den Salzburger Festspielen zu sehen war. Zeller sei „Teil der österreichischen Kulturgeschichte - nicht der des Kitsches, sondern der Aufrichtigkeit“, resümierte der Ex-Stadtrat.