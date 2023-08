Nulllohnrunde nicht auf ewig in Stein gemeißelt

In der Debatte um die Nulllohnrunde hält sich Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger im Gegensatz zu den Genossen in Oberösterreich und Salzburg mit Kritik an Parteifreunden zurück. Hinsichtlich der Zukunft betont er aber: „Auf lange Sicht ist eine Anpassung der Politikergehälter nötig.“