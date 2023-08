FBI soll Mann in Haus erschossen haben

Biden will nach Vietnam reisen

Biden wollte am Mittwochabend (Ortszeit) nach Utah reisen, am Donnerstag wollte er in Salt Lake City über die Gesundheitsversorgung von Veteranen sprechen. In Kürze will der US-Präsident nach Vietnam reisen, um die gegenseitigen Beziehungen zu stärken, wie er jetzt ankündigte. Aktuell gebe es viele Veränderungen auf der Welt und „wir haben die Möglichkeit, die Dynamik zu verändern.“