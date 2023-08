Harry Potters Luna Lovegood nicht wiederzuerkennen

Rabenlocken

Wie normalerweise die Worte ihrer Figur in den Büchern und Filmen, schreibt sie etwas kryptisch weiter: „Ich habe das Gefühl, dass Blond mir besser steht, aber in letzter Zeit trug ich in all meinen Träumen aus irgendeinem Grund immer diese glamourösen, glänzenden Rabenlocken.“