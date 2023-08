Das größte Volksfest des Landes startet Freitag!

Das Golser Volksfest geht heuer in die 54. Runde und hat wieder alles in petto, was Spaß macht. Die altbewährten Standbeine Wirtschaftsmesse Pannonia, Vergnügungspark, Kultursommer und gute Musik mit gutem Essen und Trinken sollen auch heuer wieder ein Garant für viele Besucher sein.