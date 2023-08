Autolenker (83) stürzt während Pause über Abhang

Schrecklicher Unfall am Dienstagnachmittag im Tiroler Oberland: Ein 83-jähriger Autofahrer aus der Schweiz stürzte während einer Pause in Nauders (Bezirk Landeck) über einen Abhang in den Wald und blieb dort schwer verletzt liegen. Nachdem der Mann nicht nach Hause zurückgekehrt war, machten sich Angehörige auf die Suche nach ihm. Schließlich war es der Enkel, der seinen Großvater entdeckte.