Aufräumarbeiten in Kärnten: Fäkalwasser in Kellern

In Waidmannsdorf drückt es Fäkalwasser in die Keller: „Es handelt sich um ein etwa 30-Parteien-Wohnhaus, das wir erst kürzlich wieder mit Strom versorgen haben können“, berichtet Martin Zmug, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr. Der Lift geht allerdings immer noch nicht, und dabei wohnen in dem Haus auch Geh-Beeinträchtigte.