Zusteller (29) mit Paketwagen in Tirol auf Abwegen

In eine missliche Lage geriet am Montag ein Paketzusteller mit seinem Transporter im Tiroler Alpbachtal. Trotz Fahrverbots wollte der Lenker offenbar einen Feld- bzw. Forstweg „bezwingen“. Dabei geriet er jedoch über den Wegrand hinaus und blieb mit dem Fahrzeug hängen. Die Feuerwehr musste her. Zusätzliches Pech: Die Polizei nahm noch die Kennzeichen ab.