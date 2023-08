Weitere Kreml-Spioninnen in der Ukraine enttarnt

Das Agentennetzwerk habe „ausschließlich aus einheimischen Frauen“ bestanden, erklärte der SBU in einer Pressemitteilung. In einer mehrstufigen Sonderoperation konnte diese Gruppe schließlich neutralisiert werden. „Auf Anweisung der Besatzer sammelten ihre Komplizen Informationen über die Anzahl und die Umverteilung der militärischen Ausrüstung der Verteidigungskräfte in der Region“, so der SBU auf seiner Website. Er veröffentlichte auch Bilder von den Frauen, auf denen ihre Gesichter gepixelt sind.