Van der Bellen beklagt „schwerste Zerstörungen“

Auch Slowenien sei hart von den Unwettern getroffen, es seien „schwerste Zerstörungen zu beklagen“, so Van der Bellen. „In Slowenien genauso wie in Österreich sieht man neben unfassbaren Bildern der Zerstörung auch die Bilder der Solidarität. Dieses Füreinanderdasein macht unsere Gemeinschaft stark - eine Stärke, die wir in dieser schweren Situation so dringend brauchen“, so der Bundespräsident in einem persönlich gezeichneten Tweet.