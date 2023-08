Slowenen nahmen Hunderte Gestrandete auf

Leiche am Ufer der Save gefunden

Die Save ist der wichtigste Fluss Sloweniens und fließt auch am Atomkraftwerk Krško vorbei. Durch den starken Regen in den letzten Tagen ist der Pegel massiv gestiegen. Am Samstag wurden große Wassermengen aus dem Fluss in den im Norden des Landes gelegenen Naturpark Lonjsko polje abgeleitet. „Man muss vorsichtig sein, denn es gibt viele Kilometer an Ufern, an denen es zu einem Zwischenfall kommen kann“, teilte der Direktor des kroatischen Wasserwirtschaftsamts, Zoran Djurokovic, mit. Zudem wurde am Ufer der Save in Ljubljana ein Mann tot aufgefunden. Es war die vierte Person, die bereits bei den Unwettern in Slowenien ums Leben gekommen war.