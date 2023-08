Ben Vito „gratulierte“ seiner Mama zur Medaille

Olympia als Traum

„Früher konnte ich dreimal am Tag trainieren, jetzt muss ich mich nach den Bedürfnissen meines Kindes richten. Das hat einfach Vorrang“, so die dreifache WM-Medaillengewinnerin, die trotz des Baby-Stress aber auch weiterhin Ziele verfolgt und sich für Olympia 2024 qualifizieren will. „Das wäre natürlich ein Traum, sollte es nicht klappen, geht die Welt aber auch nicht unter!“