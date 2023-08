Wie viel Tempo Ausbau des Naturschutzes braucht

Für die Natur steht‘s 10:1

Ich will nichts relativieren, aber ein näherer Blick auf nackte Zahlen ist schon interessant, zumal ja immer wieder auch viel vom Flächenfraß die Rede ist (siehe auch die nächste Seite): Innerhalb von zehn Jahren wurden laut LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) in Oberösterreich neue Naturschutzgebiete (unterschiedlicher Qualitätsstufen) im Gesamtausmaß von 94.503,92 Hektar ausgewiesen. Weitere 3500 Hektar sind im Umsetzung.

Im selben Zeitraum betrug der sogenannte Flächenfraß in Oberösterreich, überschlagsmäßig berechnet mit 2,5 Hektar pro Tag, 9125 Hektar. Der Naturschutz gewinnt dieses Jahrzehnt-Duell um den Boden also mit ungefähr 10:1.

Dieses „Torverhältnis“ kann gerne noch besser ausschauen. Aber man muss auch mal würdigen (was auch Hemetsberger in Ansätzen tut), dass mit Haimbuchner schon einiges weitergegangen ist.