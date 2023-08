Salzburg ist wegen Regens in Alarmbereitschaft

Hochwasserschutz in Großarl aktiviert

Auch in der Stadt Salzburg machten sich die heftigen Regenfälle bemerkbar. Radunterführungen mussten aufgrund der hohen Salzach gesperrt werden. Indes war die Situation im Pongau angespannt. Ein Hund war bis zur Schnauze im Schlamm versunken und musste von der Feuerwehr gerettet werden. In Großarl aktivierte das Land Salzburg sogar den Hochwasserschutz. Anrainer, die erst 2021 von Muren und Hochwasser geflohen waren, packten am Samstagvormittag vorsichtshalber die wichtigsten Sachen und hofften auf eine Entspannung. Die auch kam. Ab Mittag beruhigte sich die Lage im ganzen Land.