Podestplätze für Auer und Preining am Nürburgring

Der SSR-Lamborghini-Fahrer feierte beim 7. Saisonlauf seinen 1. Erfolg in der DTM und setzte sich am Ende knapp vor Auer durch. Preining baute als Dritter seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. Der Manthey-Pilot, der am heutigen Tag mit dem Erfolgsballast von 20 Kilogramm an den Start gegangen war, liegt nun 18 Punkte vor dem neuen Gesamt-Zweiten Bortolotti.