Altern wie Jagger oder Richards - oder wie?

Neben all den „mach unbedingt“ oder „tu auf keinen Fall“-Ratgebern gibt es zwei lebende Vorbilder. Der eine ist Mick Jagger. Sänger der Rockband Rolling Stones, eben 80 geworden und noch auf der Bühne. Das mit der Bühne leuchtet ja noch ein, altersgemäß aufführen kann ja wirklich öd sein, aber dass er noch lebt, ist verrückt. Wenn man der Sage glauben darf, hat er ca. 70 der 80 Jahre gelebt wie Sau, alles genossen, was Gott verboten hat - und dann wird der 80, während andere brave Leute mit 50 vom Schreibtisch kippen oder mit dem Gesicht in die Müslischüssel fallen.