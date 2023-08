Unterhosen-gefiltertes Wasser statt Cocktails

Große Städte, Interviews und Cocktail-Partys würden ihm große Angst machen, wie er einmal in einem Interview gestand. Kaum zu glauben, denn immerhin ist von Bear Grylls die Rede. Jenem Mann, der den Everest bestieg, sich bei einem Fallschirmsprung an drei Stellen den Rücken brach und Wasser trank, das er mit seinen bloßen Händen aus Elefanten-Dung herauspresste. Der einstige Soldat der britischen Spezialeinheit SAS hat sich längst als Abenteurer, Survival-Ausbildner und TV-Moderator einen Namen gemacht, vor allem mit der nach ihm benannten TV-Show, in der er mit Superstars durch die Wildnis kämpft und ihnen das eine oder andere beibringt, um zu überleben. In „Bear Grylls: Stars am Limit - Die Challenge“ geht er mit seinen prominenten Gästen einen Schritt weiter. In jeder Folge (ab sofort auf Disney+) steht eine Herausforderung (die „Challenge“) mit Mittelpunkt, die gemeistert werden muss - auf dem Weg dorthin lernen die Stars alles dafür Notwendige von Bear Grylls.