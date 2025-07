Jacob Elordi schmachtet sich durch Weltkriegsdrama

„The Narrow Road to the Deep North“ (ab sofort auf Sky) war für den Jungstar Jacob Elordi, der mit „Euphoria“ berühmt wurde, eine willkommene Gelegenheit, das Image des Teenie-Idols endlich abzustreifen. Der 27-Jährige hat in der Produktion, die auf dem Bestseller-Roman von Richard Flanagan basiert, allerdings wieder mehr Szenen, in denen er seinen berühmten Schmachte-Blick zeigt, als tiefschürfende Dialoge. Von den zahlreichen Bettszenen gar nicht zu reden. Seine Schönheit wird ihm also wohl noch ein paar Jahre länger mehr Fluch als Segen bleiben. Währenddessen weiß Ciarán Hinds, der die Hauptfigur in einer dritten Zeitebene 50 Jahre später verkörpert, dem kriegstraumatisierten Veteran um einiges mehr Leben einzuhauchen. Im Jahr 1989 schreibt er nämlich an seinen Memoiren und durchlebt sein Schicksal erneut.