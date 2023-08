„Juicy Fields“: Drahtzieher aus NÖ festgenommen

Mit dem in einem angeblichen Cannabis-Crowdfunding-Projekt eingesetzten Geld sollten Gewinne gemacht werden, in Wahrheit wurden zum überwiegenden Teil aber nie etwas investiert. In Österreich gehen die Ermittler von 5500 geschädigten Anlegern mit einem mutmaßlichen Gesamtschadensbetrag in der Höhe von 19 Millionen Euro aus.