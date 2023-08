Mit falscher Plantage Tausende Anleger geprellt

Über das sogenannte Cannabis-Crowdgrowing-Projekt „Juicy Fields“ in der Steiermark sollen Anleger in ganz Europa rund 400 Millionen Euro verloren haben. Wegen zwei weiteren Verdachtsfällen auf Anlagebetrug, hier geht es um die Plattformen „My First Plant“ und „EXW-Wallet“, wird in Kärnten ermittelt.