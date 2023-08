Schäferhund reiste alleine mit dem Zug nach Köln

Bei der Bundespolizei ging am Freitag gegen 8 Uhr ein Notruf ein: Der Lokführer hatte am Bahnhof Erfstadt gesehen, wie ein Hund in seinen Zug eingestiegen war. Er war ohne Begleiterin oder Begleiter unterwegs. Obwohl er kein Ticket hatte, durfte der Schäferhund noch bis Köln mitfahren. Dort empfing ihn die Polizei am Bahnhof.