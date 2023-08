Danso-Entscheiung fix: In kuriosem Video verkündet

Freude bei Generaldirektor

„Kevin verlängern zu sehen, obwohl er von großen europäischen Teams umworben wurde, zeugt von seiner Treue zu Racing und seinem Willen, sich voll in das Projekt einzubringen, dem er vor zwei Jahren beigetreten ist. Seine Verbundenheit mit den Familienwerten entspricht voll und ganz unserer DNA. (...) Neben seiner glänzenden Entwicklung hat er sich zu einem starken Mann in der Kabine entwickelt, in der er nun ein fester Bestandteil ist. Seine gute Laune und seine Vorbildfunktion werden auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle spielen“, freute sich Generaldirektor Arnaud Pouille über Dansos Verbleib in Lens.