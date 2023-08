Spricht man über internationale Schwimm-Triumphe, fallen zu allererst die Namen Markus Rogan und Mirna Jukic. Aber es war der gebürtige Ukrainer Maxim Podoprigora, als 12-Jähriger von Kiew nach Wien übersiedelt, der Österreich die erste WM-Medaille bescherte. „Ich habe nicht gedacht, dass ich so explodieren werde“, erinnert er sich an den 26. Juli 2001. Einerseits träumte er immer von WM-Gold und Weltrekord, andererseits standen die Vorzeichen für eine Medaille in Fukuoka (Jap) schlecht. „Ich hatte das Gefühl, den Plafond erreicht zu haben!“ Knapp vor dem Rennen riss das Band der Badehose, was Podoprigora in Stress versetzte. Die Angst vor einer Fehlstart-Disqualifikation, dem russischen Favoriten im Semifinale passiert, war ein Bremsklotz auf den ersten Längen. Am Ende stand Silber und österreichischer Rekord über 200 m Brust (2:11,09). „Anfangs habe ich mich geärgert, beim Jubel auf der Tribüne habe ich mich doch gefreut!“