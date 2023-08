AfD, FPÖ & Co.: Ausgrenzung

Da hat dieser Tage in der benachbarten Bundesrepublik der Parteitag der „Alternative für Deutschland“ stattgefunden. Und im Höhenrausch der eigenen Umfragewerte - die AfD liegt in den Umfragen schon höher als die Kanzlerpartei SPD - hat man dort sogar postuliert, in Zukunft in Berlin das Kanzleramt erobern zu wollen. Gleichzeitig ist CDU-Chef Merz in die Kritik geraten, weil er vorsichtig angedacht hat, zumindest auf kommunaler Ebene mit der stigmatisierten AfD kooperieren zu wollen. Eine Welle der Empörung folgte.