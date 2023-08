Jetzt wird Tanken schon wieder teurer!

Auch in Kroatien stiegen am Dienstag die regulierten Preise, die anders als in Slowenien an allen Tankstellen gelten, um fünf Cent. Normalbenzin kostet 1,51 Euro pro Liter, Diesel verteuerte sich auf 1,41 Euro pro Liter, wie kroatische Medien berichteten. Auch hier sind die Preise in den nächsten zwei Wochen gültig.