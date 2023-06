So viel könnten Sie sich beim Tanken bald sparen

„Wer an einem Tag auf der Straße klebt und am anderen Tag zum Selbstfindungstrip nach Bali fliegt, dem glauben die Menschen nicht“, erklärt Landesvize Stephan Pernkopf. Er prophezeit Niederösterreich ein Rekordjahr bei der Energiewende und will auch bei „Öko-Kraftstoffen“ Gas geben. Konkret fordert der einflussreiche Schwarze eine Ausweitung der Steuerbegünstigungen für Bio-Fuels, die leicht umzusetzen wäre und die Börserl der Österreicher erheblich entlasten würde.