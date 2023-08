Trauernde Zendaya nennt Angus Cloud ihren „Bruder“

Sie wisse, „dass die Leute diesen Ausdruck oft benutzen, wenn über Leute reden, die sie lieben ... ‚Sie konnten jeden Raum erleuchten, den sie betraten‘, aber Junge, lass mich dir sagen, er war der Beste darin. So würde ich ihn gerne in Erinnerung behalten. Für all das grenzenlose Licht, Liebe und Freude, das er uns immer geben konnte. Ich werde jeden Moment schätzen.“