„Wir bauen die leichtesten Fahrräder der Welt“

Im Tiroler Kitzbühel baut das Unternehmen Steinbach seit mehr als drei Jahrzehnten leichte und hochwertige Fahrräder. Die „Bergkrone“ blickte hinter die Kulissen, um nachzusehen, warum diese Tiroler Fahrräder so erfolgreich und bei vielen Kunden in der Tiroler High Society so beliebt sind.