Fass mit Leiche an Strand von Malibu gespült

Gemeindearbeiter hatten am Sonntag das Plastikfass mit einem Fassungsvermögen von rund 200 Litern in einer Lagune des berühmten Urlaubsortes im US-Staat Kalifornien entdeckt und an Land gebracht. Doch laut einem Bericht der „Los Angeles Times“ blieb der Behälter zunächst verschlossen. Erst als ein Rettungsschwimmer am Montag das Fass erneut im Wasser treiben gesehen und erneut aus dem Wasser gezogen habe, sei der Deckel abgenommen worden.