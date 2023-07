Sigourney Weaver hieß mal anders und änderte das

„Zu niedlich“

Im Gespräch mit „Red“ erklärte sie den sozusagen „süßen“ Grund für ihre Entscheidung: „Die Wahrheit ist, dass ich ihn aussuchte, weil ich nicht mehr Suzy genannt werden wollte, da der Name einfach zu niedlich für jemanden war, der mit 13 Jahren schon 1,82 Meter groß ist. Na ja, jetzt nennen mich alle Siggy, so richtig kann man seinem Schicksal also nicht entkommen.“