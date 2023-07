Todesdrama um Leon: Vater bleibt weiter in U-Haft!

Im Fall des sechsjährigen Leon, der Ende August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache bei St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, muss der tatverdächtige Vater (38) weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Diese wurde am Montag „wegen Tatbegehungsgefahr“ um zwei weitere Monate verlängert. Indes meldete sich auch der Anwalt des mutmaßlichen Täters zu Wort.