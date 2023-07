Schaffner mit Rasierklinge und Umbringen bedroht

Ein 25-jähriger tunesischer Asylwerber ist verdächtig, am Donnerstag gegen 20 Uhr im Zug der Westbahn etwa 15 Minuten vor Eintreffen am Bahnhof in Vöcklabruck einen 35-jährigen Zugbegleiter aus Wien gefährlich bedroht zu haben. Laut dessen Angaben habe er den 25-Jährigen dazu aufgefordert, den Zug bei der Haltestelle Vöcklabruck zu verlassen, da dieser kein gültiges Fahrticket vorzeigen konnte.