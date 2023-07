Motorrad kracht in Pkw: schwerer Unfall in Tirol

Schwerer Motorradunfall im Tiroler Zillertal: Laut ersten Informationen soll am Sonntagnachmittag auf der B165 in Hainzenberg ein Motorradlenker, der wohl talwärts unterwegs gewesen war, versucht haben, einen Pkw zu überholen. Dabei soll er in einen entgegenkommenden Pkw gekracht sein und sich in der Folge erheblich verletzt haben. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verunfallte ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehr wurde wechselweise angehalten, es entstand beidseitig großer Stau.