Ried startet mit glücklichem Remis in Floridsdorf

Die SV Ried hat sich zum Auftakt der 2. Fußball-Liga mit einem Remis begnügen müssen. Der Bundesliga-Absteiger und der FAC trennten sich am Sonntag in Wien-Floridsdorf mit einem 1:1 (0:0), wobei die Wiener dem Sieg näher waren. Der SKN St. Pölten startete indes mit einem deutlichen Erfolg bei Sturm Graz II. 4:1 (1:0) siegten die Niederösterreicher in Gleisdorf.