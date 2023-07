Forscher neuen Mitteln gegen Krebs auf der Spur

Aktuelle Zellforschung in Tirol könnte in Zukunft neue Wirkstoffe im Kampf gegen Krebs ermöglichen. Ziel ist es, den Alterungsprozess in Zellen zu beeinflussen. Die Forscher beleuchten aktuell Brustkrebszellen. Doch die Erkenntnisse könnten auch für andere Tumorerkrankungen gelten.