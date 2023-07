Pflegerin blieb mit Auto auf Wanderweg stecken

Zu dem kuriosen Zwischenfall kam es am Freitag gegen 18.30 Uhr in der Schluchtstrecke in Brandberg. Eine rumänische Pflegerin war mit einem 88-jährigen Einheimischen laut „Krone“-Informationen zuvor in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen. Aufgrund eines Straßenfestes und einiger damit verbundenen Straßensperren wusste die Pflegerin keinen Weg mehr, um mit dem Auto nach Hause zu kommen.