„In der Früh stand mein Auto gegen die Einbahn“

Seit 40 Jahren wohnt Edeltraud Pozar (70) in der Stockbauernstraße, doch so etwas ist ihr noch nie passiert. „Ich habe mein Auto am Wochenende auf der Straße geparkt, am Montag ist der Wagen dann gegen die Einbahn gestanden, weil meine Straße plötzlich eine Einbahn war“, kann sie es noch immer nicht glauben. „Das kann man doch nicht machen. Wir und unsere Nachbarn haben keine Information bekommen“, so Pozar, die sich auch deshalb ärgert, weil für viele Anwohner die Zufahrt zu ihren Häusern und Wohnungen dadurch umständlicher und länger geworden ist.