„Krone“-Herzensmensch: Nächstenliebe vor Vorhang

All diese Geschichten über die guten Seelen in den Gemeinden gehen uns ans Herz und sind wir ehrlich: All diese Herzensmenschen, die nominiert sind, verdienen nur das Beste und sie alle müssten einen Preis bekommen. Denn an andere zu denken, anstatt nur an sich, ist alles andere als selbstverständlich. Immerhin zehn von ihnen dürfen die „Krone“ und die FH Kufstein Tirol eine Aufmerksamkeit von 1000 Euro zukommen lassen, auch werden drei Vereine (5000, 3500 und 1500 Euro Preisgeld) ausgezeichnet und drei unter 25-Jährige erhalten jeweils zwei VIP-Karten für das Hahnenkammrennen.