„Es war an der Zeit, einige Dinge zu verändern!“

In Hartberg ist immer der Klassenerhalt oberstes Ziel - wie sind deine Erwartungen?

Wir haben eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial und ich würde mir wünschen, dass das von Anfang an durch Resultate sichtbar wird. Aber wir brauchen Geduld, denn ich weiß, was es heißt, in der Bundesliga Talent auch auf den Platz zu bringen. Mit unseren Möglichkeiten kann es immer nur heißen, dass wir in der Liga bleiben wollen. Aber natürlich strebt man immer nach Höherem.