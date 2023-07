Krise am Arbeitsmarkt: Zuckerl als letzte Hoffnung

In einer Zeit, in der sich die Unternehmen bei den Mitarbeitern bewerben und nicht umgekehrt, müssen die Firmen mehr bieten als einen Obstkorb im Pausenraum. Gerade die Tourismusbranche leidet unter dem Personalmangel. Das Wiener Hotel „Zeitgeist“ hat das Problem erkannt und folglich ein umfangreiches Paket geschnürt, das potenzielle Mitarbeiter anlocken soll. Findet man ohne diese Zusatzleistungen denn gar keine Mitarbeiter mehr? Indes werden auch bei der Stadt in den kommenden Jahren viele Posten frei - wie diese besetzt werden sollen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.