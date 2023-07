Zur Rotmoosalm zwischen Wetterstein und Miemingern

Am Ausgangspunkt im Gaistal ist unser Ziel zweimal angeschrieben. Wir wählen die mit 2 1/4 Stunden angeschriebene Route, überqueren den Salzbach hier nicht, sondern wandern rechts des Bachs am Fahrweg fein aufwärts. Die Route verwandelt sich später in einen Karrenweg und dann in einen Steig - landläufig als Jägersteig bekannt -, der im lichten Wald fein ansteigend einwärts zieht. Er verläuft in der Folge im Wald fast gerade hinauf, archaisch wird der kleine Bach überquert.