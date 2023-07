GP von Belgien: Qualifying ab 17 Uhr LIVE

Die Formel 1 verabschiedet sich mit einem ihrer Klassiker in die Sommerpause - noch dazu im Sprint-Format! Daher wird am Freitag nach dem ersten Training (13.30 Uhr) schon die Qualifikation für das Hauptrennen ausgefahren (17.00 Uhr). Am Samstag folgt dann das Qualifying für das Sprint-Rennen (12.00 Uhr), das am Nachmittag (16.30 Uhr) über die Bühne geht. Am Sonntag wird der Grand Prix um 15.00 Uhr gestartet.