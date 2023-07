Österreich wahrt mit Sieg die Chance auf EM-Quali

Mit einem souveränen 85:66 (49:27) gegen Norwegen haben Österreichs Basketball-Männer am Mittwochabend ihre Chance auf die Teilnahme an der Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 gewahrt. Chris O‘Shea feierte in seinem neunten offiziellen Spiel als Teamchef den ersten Sieg. Bogic Vujosevic (21) und Erol Ersek (17) waren in Schwechat die erfolgreichsten Werfer der ÖBV-Auswahl in der zweiten Begegnung der dritten Runde der EM-Vorqualifikation (Gruppe J).