Gesundheitsverein: Eiskaltes Kalkül des Landes?

Dass der landesnahe Verein Gesundheitsland Kärnten alles andere als gesund ist, stellte der Landesrechnungshof bei einer Überprüfung fest (wir berichteten). Von parallelen Personalstrukturen über Personalübernahmen ohne jegliche Objektivierung bis hin zum Einsatz der Vereinsmitarbeiter in der allgemeinen Landesverwaltung: Der Rechnungshof fand einige Punkte, die laut Prüfer nicht so rechtens scheinen. Deshalb wurden auch 35 Empfehlungen an das Land übermittelt; ein Großteil davon soll sogar umgesetzt werden.