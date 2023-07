Alm-Tragödie: Bauer von Kühen zu Tode getrampelt

Der erfahrene Landwirt war am Montag, wie schon unzählige Male davor, hoch oben auf der Alm in St. Georgen am Kreischberg, um nach seinen 15 Rindern zu sehen. Dabei hatte er einen Futtersack bei sich. Es könnte sein, dass die Rinder zum Futter wollten, den 83-Jährigen dabei umstießen und niederrannten. Der Mann wurde am Kopf und Oberkörper so schwer verletzt, dass er keine Chance mehr hatte - er verstarb noch auf der Alm. Die schreckliche Entdeckung machte seine Schwiegertochter, die nachschauen ging, weil der Steirer gegen 17.30 Uhr noch nicht zurück war - sie fand ihn leblos zwischen der Herde. Die Familie des Todesopfers wird vom Kriseninterventionszentrum betreut.