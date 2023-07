Seit 25 Jahren: Das Erfolgsrezept zum Hüttenwirt

„Das Gebäude war ursprünglich ein alter Bauernhof am Hochschwendberg. Durch seine extrem steile Lage wurde der Hof 1995 geschlossen. Dann habe ich das Holzgebäude erworben und mit meiner Schwester Katharina, meinen Brüdern und Cousins in mühevoller Arbeit abgetragen und am Horberg im Skigebiet Mayrhofen-Penken originalgetreu wieder aufgebaut – die Sunnalm war geboren“, erzählt Chef Albert Schiestl.