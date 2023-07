Diebe erbeuteten Geld und Schmuck in Westendorf

Gleich in zwei Einfamilienhäuser waren die bislang unbekannten Diebe in der Nacht auf Dienstag in Westendorf eingebrochen. Dabei durchsuchten sie alle möglichen Räume. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten sie in einem der Häuser Bargeld in bislang unbekannter Höhe und auch Schmuck.