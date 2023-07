Riesen-Hagel verwüstet Urlaubsregion in Italien

Die Aufnahmen zeigen die Situation am Montag in der Gemeinde Roveredo in der italienischen Region Friaul. Am Montag um kurz vor Mitternacht wütete in der nur knapp 30 Kilometer vom beliebten Urlaubsort Lignano entfernten Gemeinde ein heftiger Hagelsturm, der für massive Verwüstung sorgte. Der Sturm legte sich jedoch schnell wieder, am Dienstag war es in der Urlaubsregion bereits wieder sonnig.